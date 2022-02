Guerra in Ucraina: carro armato russo schiaccia auto civile, passeggero salvo per miracolo (Video) (Di venerdì 25 febbraio 2022) In questi due giorni sono tanti i Video che rimbalzano sui social e che stanno raccontando al Mondo la Guerra in corso in Ucraina, dopo l'attacco della Russia. Scene di palazzi danneggiati dalle esplosioni, immagini di carri armati in città e le tante testimonianze delle persone rifugiate nelle metropolitane, divenute luogo sicuro, ci stanno mostrando i lati duri del conflitto bellico. Tra questi contenuti, un Video, diventato subito virale, mostra un tank russo schiacciare, letteralmente, un'auto civile. carro armato russo schiaccia auto civile Le immagini arrivano da Obolon, alla periferia di Kiev, luogo che nelle ultime ore sta diventato il centro ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) In questi due giorni sono tanti iche rimbalzano sui social e che stanno raccontando al Mondo lain corso in, dopo l'attacco della Russia. Scene di palazzi danneggiati dalle esplosioni, immagini di carri armati in città e le tante testimonianze delle persone rifugiate nelle metropolitane, divenute luogo sicuro, ci stanno mostrando i lati duri del conflitto bellico. Tra questi contenuti, un, diventato subito virale, mostra un tankre, letteralmente, un'Le immagini arrivano da Obolon, alla periferia di Kiev, luogo che nelle ultime ore sta diventato il centro ...

