Guerra in Ucraina, carri armati a Kiev ma il Cremlino: «Riconosciamo Zelensky presidente»

Nella notte sono ripresi i bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa la capitale Kiev. I leader dell'Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, ma restano prudenti su quelle che riguardano il gas e le transazioni bancarie. Intanto stamattina, 25 febbraio, il presidente Mario Draghi ha riferito in Parlamento sull'andamento della crisi in Ucraina. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 

11.50 – Merkel: «L'attacco russo segna una profonda svolta nella storia dell'Ue» 

«Questa Guerra di aggressione da parte della Russia segna una profonda svolta nella storia europea del dopo Guerra Fredda». Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, all'agenzia di stampa tedesca Dpa. Sino a oggi, l'ex cancelliera tedesca, dopo la fine del suo mandato, si era ...

