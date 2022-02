Guerra in Ucraina, asse Russia-Cina: ecco come Xi copre le spalle a Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Cina si schiera nello scontro geopolitico e diplomatico internazionale – oltre che militare – causato dalla Guerra della Russia all’Ucraina. Pechino “si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia“. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin. Cina: “Nuova sicurezza in Europa“ Secondo lui “gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011“, strumenti “non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi“. La Cina “spera che le parti interessate ci riflettano seriamente e cerchino di risolvere il problema attraverso il dialogo e le consultazioni“. La Cina, ha ricordato inoltre Wang nel briefing quotidiano, “ritiene che l’integrità ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lasi schiera nello scontro geopolitico e diplomatico internazionale – oltre che militare – causato dalladellaall’. Pechino “si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della“. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin.: “Nuova sicurezza in Europa“ Secondo lui “gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alladal 2011“, strumenti “non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi“. La“spera che le parti interessate ci riflettano seriamente e cerchino di risolvere il problema attraverso il dialogo e le consultazioni“. La, ha ricordato inoltre Wang nel briefing quotidiano, “ritiene che l’integrità ...

