Guardiola: "Oggi mi sembra ridicolo discutere della corsa al titolo contro il Liverpool"

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Everton. Il tecnico si è soffermato anche su quanto sta accadendo in Ucraina e su come la sta vivendo Oleksandr Zinchenko: "Amiamo tutti il ??Paese in cui siamo nati. E se uccidono la tua gente, persone innocenti. Ho parlato in privato con lui, è un ragazzo molto forte, si è allenato nei giorni scorsi e domani sarà con la squadra. Ricordo quello che è successo in Jugoslavia, nessuno ha fatto niente. Ci sono molte guerre nel mondo e tante persone innocenti muoiono quando vorrebbero solo vivere in pace. Tutti vogliono una casa, dormire bene, cibo in tavola e amore. Gli innocenti pagano sempre le conseguenze a un prezzo terribile, per le decisioni di pochi. Non abbiamo ancora imparato dal passato. L'Ucraina, la Siria… come tanti altri posti nel mondo. Alla fine, il più ...

