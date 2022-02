"Grande Fratello Vip" Soleil contro Miriana: "Tu ce l'hai con me!" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Facendo luce sul comportamento avuto da Miriana durante il comunicato per l'attività radiofonica, Soleil ritiene che la donna si sia permessa, anche in quell'occasione, di sminuire la sua persona e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) Facendo luce sul comportamento avuto dadurante il comunicato per l'attività radiofonica,ritiene che la donna si sia permessa, anche in quell'occasione, di sminuire la sua persona e ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Foglia2Foglia : RT @Sanem48699957: “Le principesse selassie sono desiderate in confessionale” AHAHAHAHAH QUESTO GRANDE FRATELLO PR AHAHAH #jerù - sediacomoda : RT @CAFFELA10469033: Il grande fratello che c’è adesso in regia è LUI!! quella notte mi fece morire dalle risate È LA MIA VOCE PREFERITA #J… -