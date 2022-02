Grande Fratello VIP | “Se fanno vedere quello che ho detto mi squalificano”: ammissione shock nella notte, non si nasconde più (Di venerdì 25 febbraio 2022) nella casa del Grande Fratello Vip è arrivata la tanto attesa confessione: la vippona pronta a fare i conti con la squalifica La casa del Grande Fratello Vip (screenshot Mediaset Infinity)Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri si è scatenato il caos al momento delle nomination. L’episodio ha visto come protagonista Sophie Codegoni che si è lasciata andare ad una rivelazione durissima. La vippona ha raccontato di voler condannare all’eliminazione Nathaly Caldonazzo con una motivazione gravissima. L’ex tronista ha raccontato di una frase razzista che la showgirl avrebbe pronunciato in presenza di Alessandro Basciano. Sul momento la diretta interessata ha negato fermamente ma poche ore dopo è arrivata la confessione. Grande ... Leggi su specialmag (Di venerdì 25 febbraio 2022)casa delVip è arrivata la tanto attesa confessione: la vippona pronta a fare i conti con la squalifica La casa delVip (screenshot Mediaset Infinity)Nel corso della puntata delVip andata in onda ieri si è scatenato il caos al momento delle nomination. L’episodio ha visto come protagonista Sophie Codegoni che si è lasciata andare ad una rivelazione durissima. La vippona ha raccontato di voler condannare all’eliminazione Nathaly Caldonazzo con una motivazione gravissima. L’ex tronista ha raccontato di una frase razzista che la showgirl avrebbe pronunciato in presenza di Alessandro Basciano. Sul momento la diretta interessata ha negato fermamente ma poche ore dopo è arrivata la confessione....

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Neida_costa : @GrandeFratello grande fratello chi figuraccia avete fatto?? Per proteggere Nathaly!!! Mai visto una cosa così ver… - niceugeexiste : LA VERITA' CHE IL GRANDE FRATELLO STA FORSE CERCANDO DI NASCONDERE? 1 pt. NON LO SO, MA QUELLO CHE NE ESCE FUORI (N… -