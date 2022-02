Grande Fratello Vip, Lulù contro Ricciarelli e Caldonazzo: “Siete razziste” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La principessa etiope cancorrente del Grande Fratello Vip non ci sta e sbotta contro alcune affermazioni pronunciate da Katia Ricciarelli e Natalie Caldonazzo, la puntata è andata in onda ieri sera giovedì 24 febbraio. Tutto ha avuto inizio quando Lulù ha definito l’attore Davide Silvestri “un infame” e ha aggiunto: “È una persona che fa l’amico e poi quando ti attaccano sta zitto”. In particolare, gli ha rimproverato di non avere difeso Manila Nazzaro e Miriana Trevisan dalle accuse di Katia Ricciarelli. Secondo Lulù, avrebbe almeno potuto prendere in disparte la cantante e spiegarle il suo errore. Katia Ricciarelli durante la puntat del Grande Fratello Vip ha poi reputato offensivo che ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) La principessa etiope cancorrente delVip non ci sta e sbottaalcune affermazioni pronunciate da Katiae Natalie, la puntata è andata in onda ieri sera giovedì 24 febbraio. Tutto ha avuto inizio quandoha definito l’attore Davide Silvestri “un infame” e ha aggiunto: “È una persona che fa l’amico e poi quando ti attaccano sta zitto”. In particolare, gli ha rimproverato di non avere difeso Manila Nazzaro e Miriana Trevisan dalle accuse di Katia. Secondo, avrebbe almeno potuto prendere in disparte la cantante e spiegarle il suo errore. Katiadurante la puntat delVip ha poi reputato offensivo che ...

