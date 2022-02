Grande Fratello Vip, "I filmati delle cattiverie di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli non li fanno vedere" (Di venerdì 25 febbraio 2022) La replica del compagno di Manila Nazzaro che è al centro delle polemiche con Miriana Trevisan per le affermazioni sulla Ricciarelli. Leggi su comingsoon (Di venerdì 25 febbraio 2022) La replica del compagno di Manila Nazzaro che è al centropolemiche con Miriana Trevisan per le affermazioni sulla

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - basciagonixever : RT @boh2378: A sophie purtroppo di andare contro il Grande Fratello e la conduzione di Alfonso INTERESSA Questa ventenne che PISCIA IN TES… - Emanuel09094446 : RT @VincenzoVeloc10: @GrandeFratello Antonio salvo e Miriana fuori non merita di restare a grande fratello , è orribile e maligna . -