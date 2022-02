Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini difende la Riccarelli e infiamma Twitter: 'Il peggiore conduttore di sempre' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per molti utenti di Twitter, Alfonso Signorini è il peggior conduttore del Grande Fratello Vip. A fargli guadagnare il primato il suo atteggiamento nei confronti delle principesse Selassiè. Le sue ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per molti utenti diè il peggiordelVip. A fargli guadagnare il primato il suo atteggiamento nei confronti delle principesse Selassiè. Le sue ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - elleaunt : E chi sono io per non segnalare anche i post del Grande Fratello stesso? #jeru - _altezzosa_ : RT @boh2378: A sophie purtroppo di andare contro il Grande Fratello e la conduzione di Alfonso INTERESSA Questa ventenne che PISCIA IN TES… -