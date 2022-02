**Governo: Renzi, 'Draghi? Mio obiettivo riformisti incidano dopo voto 2023'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Italia si occupi di non buttare i soldi del Pnrr, di risolvere la questione energetica. Ci sono priorità per cui Draghi faccia Draghi e si concentri sullo cose da fare fino al 2023. Poi la mia opinione è che senza riformisti non si governa: la nostra sfida è arrivare al 2023 e avere poi i numeri per incidere fino al 2028". Così Matteo Renzi al Messaggero.it. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Italia si occupi di non buttare i soldi del Pnrr, di risolvere la questione energetica. Ci sono priorità per cuifacciae si concentri sullo cose da fare fino al. Poi la mia opinione è che senzanon si governa: la nostra sfida è arrivare ale avere poi i numeri per incidere fino al 2028". Così Matteoal Messaggero.it.

Advertising

TeresaBellanova : Il beneficio che il Tap ha portato è stato possibile proprio grazie alla realizzazione dell’infrastruttura e a chi… - TV7Benevento : **Iv: Renzi, 'lavoro a costruire centro, sarà decisivo per formare governo'** - - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Centro di Ricerca Nazionale Nel 2016 il Governo RENZI affidò per la Verifica la Scoperta di Pelizza-Maiorana Donata a… - laperlaneranera : Centro di Ricerca Nazionale Nel 2016 il Governo RENZI affidò per la Verifica la Scoperta di Pelizza-Maiorana Donata… - MunityShe : @annamaria_ff Renzi quello che fa affari con la Russia e L Arabia? Quello che ci ha regalato il governo dei “miglio… -