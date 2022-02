“Gli ucraini? Cameriere, badanti e amanti”. Nella frase di Annunziata e Di Bella c’è la sinistra italiana (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Cameriere, camerieri, badanti … amanti». Queste le parole usate ieri da Lucia Annunziata e Antonio Di Bella durante la diretta del Tg3 sulla guerra in Ucraina. Parole pronunciate mentre in collegamento parla Enrico Letta e i due sono convinti di avere i microfoni chiusi. E proprio quel fuori onda dei due giornalisti, volti storici della sinistra televisiva, dice molto di più di una gaffe o di una battuta da bar sport. «Non capisco che cosa ci sia da stupirsi delle frasi della Annunziata e di Di Bella – commenta su Twitter Alessandro V. – La vera sinistra è questa qui. Quella delle campagne manifesto. Dai migranti, all’ambiente ai temi sociali. Il migrante è bello solo in foto, ma lontano da loro». Proprio il fatto che il fuori onda ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) «, camerieri,». Queste le parole usate ieri da Luciae Antonio Didurante la diretta del Tg3 sulla guerra in Ucraina. Parole pronunciate mentre in collegamento parla Enrico Letta e i due sono convinti di avere i microfoni chiusi. E proprio quel fuori onda dei due giornalisti, volti storici dellatelevisiva, dice molto di più di una gaffe o di una battuta da bar sport. «Non capisco che cosa ci sia da stupirsi delle frasi dellae di Di– commenta su Twitter Alessandro V. – La veraè questa qui. Quella delle campagne manifesto. Dai migranti, all’ambiente ai temi sociali. Il migrante è bello solo in foto, ma lontano da loro». Proprio il fatto che il fuori onda ...

