Gli studenti dell'Archimede visitano Kyma Mobilità Amat (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kyma Mobilità ha accolto presso la propria azienda gli studenti della Classe terza ad indirizzo trasporti e logistica dell'IISS "Archimede" di Taranto. L'attività rientra in "Scuola di OpenCoesione" (ASOC), un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. Il progetto, nato nel 2013, permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l'ausilio di tecniche giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono. Ammessa ad "Scuola di OpenCoesione", la Classe terza ...

