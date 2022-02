Gli NFT alla conquista della Borsa Usa (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo aver conquistato pubblico e personaggi famosi, gli NFT iniziano a far gola anche all’alta finanza. Il New York Stock Exchange ha depositato una domanda di registrazione del marchio per il termine “NYSE” associato ad un marketplace di non-fungible token, dando il là, in prospettiva, alla creazione di un luogo virtuale di scambio per criptovalute e NFT. Qualora il NYSE lanciasse davvero il suo marketplace, andrebbe a competere con l’attuale top player di mercato OpenSea – valutato 13,3 miliardi di dollari dopo il suo ultimo round di finanziamento – ma anche con SuperRare e Rarible. Un portavoce del NYSE ha tuttavia affermato che la società al momento non ha in programma di lanciare un servizio di trading su criptovalute o NFT, piuttosto l’operazione sarebbe da ricondurre alla volontà di proteggere i propri diritti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo averto pubblico e personaggi famosi, gli NFT iniziano a far gola anche all’alta finanza. Il New York Stock Exchange ha depositato una domanda di registrazione del marchio per il termine “NYSE” associato ad un marketplace di non-fungible token, dando il là, in prospettiva,creazione di un luogo virtuale di scambio per criptovalute e NFT. Qualora il NYSE lanciasse davvero il suo marketplace, andrebbe a competere con l’attuale top player di mercato OpenSea – valutato 13,3 miliardi di dollari dopo il suo ultimo round di finanziamento – ma anche con SuperRare e Rarible. Un portavoce del NYSE ha tuttavia affermato che la società al momento non ha in programma di lanciare un servizio di trading su criptovalute o NFT, piuttosto l’operazione sarebbe da ricondurrevolontà di proteggere i propri diritti ...

