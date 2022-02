Giornata mondiale delle malattie rare, sarà illuminata la facciata di Montecitorio (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – La Camera dei Deputati ha fatto sapere che aderirà all’iniziativa “Global chain of lights”, in occasione della quindicesima Giornata mondiale delle malattie rare. Pertanto la sera di lunedì 28 febbraio, a partire dalle 20.30 e fino all’una del 1° marzo, la facciata di Palazzo Montecitorio sarà illuminata di azzurro, verde e rosa, i colori simbolo dell’iniziativa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – La Camera dei Deputati ha fatto sapere che aderirà all’iniziativa “Global chain of lights”, in occasione della quindicesima. Pertanto la sera di lunedì 28 febbraio, a partire dalle 20.30 e fino all’una del 1° marzo, ladi Palazzodi azzurro, verde e rosa, i colori simbolo dell’iniziativa. L'articolo L'Opinionista.

