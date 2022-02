“Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi: lei è stanca di aspettare il matrimonio, lui pensa solo al pallone” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dev’esserci un allineamento dei pianeti particolare, gli esperti di astrologia potranno spiegarlo sicuramente: pare che anche tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico la storia sia arrivata al capolinea. Dopo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e poi Ilary Blasi e Francesco Totti (che hanno smentito, anche se lui l’altra sera era a cena a Milano senza di lei), ci sarebbe aria di crisi anche tra il portiere e la giornalista. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo “Ilaria è stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, avrebbe dichiarato una collega di lei che però ha preferito rimanere anonima. Lui? pensa solo al pallone: “Il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dev’esserci un allineamento dei pianeti particolare, gli esperti di astrologia potranno spiegarlo sicuramente: pare che anche trala storia sia arrivata al capolinea. Dopo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e poi Ilary Blasi e Francesco Totti (che hanno smentito, anche se lui l’altra sera era a cena a Milano senza di lei), ci sarebbe aria dianche tra il portiere e la giornalista. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo “di attendere unche non arriva mai”, avrebbe dichiarato una collega di lei che però ha preferito rimanere anonima. Lui?al: “Il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ...

