GFVip | "Se lo fanno vedere, mi squalificano": confessione inquietante, pensava di non essere inquadrata [VIDEO] (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al GF Vip gli autori attuano una sconcertante opera di taglia e cuci: la censura non protegge la concorrente dall'opinione pubblica. GF Vip, Jessica e Nathaly (fonte youtube)Negli ultimi giorni il pubblico del GF Vip è insorto sui social: a creare un rumoroso tam-tam mediatico è stato un episodio di indubbia gravità accaduto nel reality, talmente infamante da esser stato più volte censurato dalla regia. Protagoniste della bagarre, Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè. Le due contendenti si sfidano da giorni a colpi di silenzi ostinati e frecciatine velenose, ma Nathaly, in particolare, sembra aver calcato i toni all'inverosimile. Jessica, dopo averla accusata di trafugare del cibo dalla dispensa, ha ricevuto in risposta una staffilata personale dalla soubrette, le cui parole sono state però prontamente oscurate dagli autori. Secondo i rumors, Nathaly le avrebbe ...

nneiviv_ : RT @spi4ndo: NATHALY CONFESSA ?? N: lunedì usciamo A: no uno N: e se poi fanno vedere quella cosa, magari io la squalifica e tu esci —————… - fabioskyblue : Che poi uno dei motivi che ha spinto Basciano a parlare,é stato il fatto che giustamente a lui per una cosa meno gr… - MastyCatsy : RT @spi4ndo: NATHALY CONFESSA ?? N: lunedì usciamo A: no uno N: e se poi fanno vedere quella cosa, magari io la squalifica e tu esci —————… - normitapatelli : RT @Melis_morel: Nathaly: ma se poi fanno vedere la frase…io ho la squalifica! #fairylu #gfvip - AlbachiaraPari1 : RT @Iperborea_: “Se poi fanno vedere... io ho la squalifica...” #GFvip -