GFVip, Basciano conferma le frasi razziste di Nathalie: "Ho sentito tutto" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nei giorni scorsi, Nathalie Caldonazzo è finita al centro di un polverone mediatico al Grande Fratello Vip 6. Parlando con Antonio Medugno, Alessandro Basciano ha confermato le frasi offensive pronunciate dalla showgirl romana. Tuttavia, il 32enne ligure ha precisato di non aver voluto alzare un polverone. La conferma di Alessandro Le frasi pronunciate da Nathalie non trovabili sul web, perché prontamente censurate dalla regia del Grande Fratello Vip 6. Durante una chiacchierata con Antonio Medugno, Alessandro Basciano ha confermato di avere assistito all'episodio incriminato. A tal proposito l'ex volto di Temptation Island ha rivelato di non averle volute tirare fuori durante la 44^ puntata, poiché erano veramente offensive e ...

