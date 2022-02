GF Vip | Sonia Bruganelli attacca Miriana | «Sei subdola e con una voce fastidiosa | cerchi solo applausi»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 25 febbraio 2022) . Tra le due donno non scorre buon sangue, con la moglie di Bonolis sempre pronta a sottolineare eventuali mancanze. In particolare durante la diretta di giovedì sera, lanon ha usato mezzi termini. Il clima nella casa del Grande fratello Vip è sempre più incandescente e durante la diretta di giovedì sera i vipponi si scaldano. Sono tutti contro tutti.e Katia in particolare, litigano sin dalle prime puntate. L’ex ragazza di Non è la rai continua a sottolineare quanto abbia fatto in questi mesi per la soprano senza dire nulla «Io per un mese e mezzo sono stata in camera sua ad aiutarla perchè ho massimo rispetto per le persone più anziane» «La cattiveria è di– replica la Ricciarelli – dice di avermi aiutata e poi subito dopo mi ha votata». Dallo studio è...