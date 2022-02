Gf Vip | il televoto ha deciso | l’eliminata è Katia Ricciarelli

Leggi su diredonna

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche la puntata del Grande Fratello Vip del 24 febbraio si è conclusa, e come sempre durante la diretta non sono mancati i colpi di scena, le discussioni e le emozioni. E, come ogni settimana, il pubblico è stato chiamato a rispondere alla più temuta delle domande: “Chi vuoi salvare?“. Gli spettatori da casa hanno avuto tre giorni per votare, e hannoche a lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia dovesse essere. In nomination insieme a Nathaly Caldonazzo e a Davide Silvestri dalla puntata del 21 febbraio, la cantante lirica è si è resta protagonista di innumerevoli scontri, polemiche e discussioni durante il suo percorso nella casa. Non stupisce, quindi, che il pubblico abbiadi salvare gli altri due concorrenti. Un’uscita, quella di...