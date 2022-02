GF Vip | il cerchietto-gioiello di Soleil è l’accessorio più trendy della serata | conoscete il prezzo?

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Altro dettaglio super glamour quello sfoggiato danella 44esima puntata del GF Vip 6: come non innamorarsi di quel? La puntata di ieri sera ha riservato momenti davvero intensi sia per i concorrenti che per il pubblico: mancano poco più di due settimane alla fine di questa sesta edizione del GF Vip e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Soleil Sorge, al GF Vip col maxi cerchietto: marca e prezzo - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL -

Ultime Notizie dalla rete : Vip cerchietto

Fanpage.it

A raccontarlo è Valeria Marini durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Sembra lontana ... Certamente è riuscita a sbarazzarsi delall'anulare e del "furfante", ma un'altra ...... accorso in massa per assistere alla cerimonia, oltre a diversi amici, a partire da Giuliano ... Star look da copiare per le feste: lo chignon anni '60 con ilsecondo Lily Collins Gli ...Altro dettaglio super glamour quello sfoggiato da Soleil nella 44esima puntata del GF Vip 6: come non innamorarsi di quel cerchietto?Nella 44esima puntata del GF Vip Soleil Stasi ha puntato su un look total black, impreziosito da un dettaglio tra i capelli: il maxi cerchietto ...