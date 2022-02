GF Vip, cosa ha detto davvero Nathaly Caldonazzo? Ecco la frase agghiacciante (Di venerdì 25 febbraio 2022) In settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiato un vero e proprio caos in merito a delle frasi molto gravi, addirittura meritevoli di squalifica, dette da Nathaly Caldonazzo. Queste frasi sarebbero state udite solo da Alessandro Basciano e e Jessica Selassié, ma poi hanno fatto il giro dei concorrenti e subito è scattata inspiegabilmente la censura. Del perché di tutto ciò, e soprattutto la frase più forte che è stata pronunciata, si è parlato nell’ultima diretta del GF Vip 6. GF Vip, Pippo Baudo snobba apertamente Signorini: imbarazzo in studio Quando Katia Ricciarelli è tornata in studio, Alfonso ha tirato in ballo l'ex marito facendo una rivelazione imbarazzante GF Vip 6, nella Casa aleggia il mistero legato alle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 febbraio 2022) In settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiato un vero e proprio caos in merito a delle frasi molto gravi, addirittura meritevoli di squalifica, dette da. Queste frasi sarebbero state udite solo da Alessandro Basciano e e Jessica Selassié, ma poi hanno fatto il giro dei concorrenti e subito è scattata inspiegabilmente la censura. Del perché di tutto ciò, e soprattutto lapiù forte che è stata pronunciata, si è parlato nell’ultima diretta del GF Vip 6. GF Vip, Pippo Baudo snobba apertamente Signorini: imbarazzo in studio Quando Katia Ricciarelli è tornata in studio, Alfonso ha tirato in ballo l'ex marito facendo una rivelazione imbarazzante GF Vip 6, nella Casa aleggia il mistero legato alle ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - robertosaviano : 'Non mi sono mai pentita di essere testimone di giustizia, anche se lei saprà come me cosa vuol dire una vita blind… - anticipazionitv : Ecco cosa avrebbe detto #Nathaly su #Jessica e che il #GFvip ha censurato ?? ???? #GrandeFratello #NathalyCaldonazzo… - ParliamoDiNews : Elisa De Panicis ha partecipato al GF Vip 4, oggi è così: chi è e cosa fa #elisa #panicis #partecipato #così - mood_princess_ : RT @Monini35460769: @gf_vip_news Mandate tutto ella sua pagina istagram che dice che usa almeno sa l'italia cosa pensa di questa -