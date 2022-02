Gf Vip 6 | Sonia Bruganelli sarà presente anche nella prossima edizione? La risposta dell’opinionista

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 febbraio 2022), opinionista della sestadel Gf Vip, è stata ospite ieri di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. La moglie di Paolo Bonolis ha rivelato se parteciperà alladel reality,già confermata con Alfonso Signorini ancora una volta alla conduzione: No, non lo rifarò! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro E a proposito di chi vincerà questa, laha affermato: Alla fine vincerà Lulù. La mia ...