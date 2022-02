GF Vip 6 | Miriana Trevisan e Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 6 del 24 febbraio 2022, è iniziata con un duro confronto che ha visto schierateda una parte,condall’altra. Vi raccomandiamo... Gf Vip, duro scontro traDopo la diretta precedente di lunedì, in cui abbiamo assistito a scontri e litigi tra le quattro concorrenti, Alfonso Signorini ha chiamato le vippone nella Mystery Room: “Mi sono sentita davvero utilizzata in tutta questa strategia”, dice, che ...

DopoTrevisan, che aveva minacciato diffide verso la Ricciarelli, ora tocca a Jessica Selassiè usare le "maniere forti". La sensazione è che i frequenti battibecchi nella casa del Gf2021 ...GF: anticipazioni pomeridiano Nel corso del pomeridiano di oggi, venerdì 25 febbraio, si ... Lulù, Jessica e, invece, hanno pensato bene di non salutarla, di non accompagnarla fino alla ...È stato il caso di Miriana Trevisan e delle sorelle Lulù e ... Belli è uscito da pochi giorni dalla casa del Grande Fratello Vip, nella quale era rientrato per poche puntate, il tempo di ...Tu arrivaci alla mia età e poi vedrai”, tuona Katia Grande Fratello Vip 2021 44a puntata/ Eliminato e diretta: Davide pronto al confronto. Miriana Trevisan vs Katia Ricciarelli: “Anziani vanno aiutati ...