Gf Vip 6 | Clarissa Selassié replica alle parole di Alfonso Signorini dopo i suoi post contro Katia Ricciarelli

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri sera è andata in onda la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, di cui è stata in parte protagonista l’ex concorrente,. La principessa di Etiopia è stata la prima e l’unica ad uscire, nel trio como da lei e le sue due sorelle, Lulù e Jessica. Una volta diventata ufficialmente una singola concorrente,si è messa particolarmente in luce per il suo carattere irriverente. Lo sepico è stato con. E ieri, a distanza di mesi dalla sua uscita, ha continuato a tenere banco. Laè stata ufficialmente eliminata dal gioco, avendo perso allo sNathaly Caldonazzo e Davide Silvestri.nel frattempo su Instagram, ...