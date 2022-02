Gerry Scotti | si parla di tradimento | ecco dove andrà

Advertising

kingxnikolai : ho appena visto un edit su gerry scotti - RosarioPorzio1 : @lucrezio_caro Scacciacani ? Fucili a piombini ? Fuochi d'artificio cinesi ? Bombette ? Quelle che lanciava Gerry S… - ParliamoDiNews : Gerry Scotti, da ragazzo ha fatto di tutto per dare una mano alla famiglia | Ecco quali lavori ha svolto #gerry… - Ettore94568019 : RT @pazzipergerry: Il promo de @LoShowdeiRecord in onda da marzo . ?? @Gerry_Scotti Mega Hype! - troppoinstabile : gerry scotti sta tornando con lo show dei record, mo vado a dirgli che mamma ha vinto il record di scassaovaie -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

... quando il figlio LDA le ha dedicato l'omaggio a Napoli e alle sue origini sulle note di 'Tu sì 'na cosa grande', aggiudicandosi così la posizione #1 nella gara sulle cover giudicata daIl simpatico Bailey, con la voce di, sa che il suo compito e' restare accanto a Ethan e nulla glielo impedira'. (SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Twister Action catastrofico ...A breve Gerry Scotti tornerà su Canale 5 in prima serata con Lo show dei record, a partire dal 6 Marzo. Il programma è un format già collaudato andato in onda su Tv8 che il presentatore ha già ...Lo showman Teo Mammucari ha rivelato di essere stato diverse volte contattato per partecipare ai reality, ormai programmi che governano la tv. Ma la sua reazione non è quella che ci si aspetta ...