Gerry Scotti: lo avete mai visto da giovane? Eccolo è irriconoscibile (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gerry Scotti, lo avete mai visto da giovane? Eccolo, è veramente irriconoscibile ma sempre tanto amato dal suo pubblico. Insieme a Paolo Bonolis, Gerry Scotti è ormai da anni uno dei volti di punta della Mediaset; il conduttore, che ha iniziato la carriera come presentatore radiofonico, ha nel suo curriculum tantissimi programmi televisivi, tanto che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 25 febbraio 2022), lomaida, è veramentema sempre tanto amato dal suo pubblico. Insieme a Paolo Bonolis,è ormai da anni uno dei volti di punta della Mediaset; il conduttore, che ha iniziato la carriera come presentatore radiofonico, ha nel suo curriculum tantissimi programmi televisivi, tanto che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

RadioItalia : 'Queste sono le vere gioie nella vita??' Gerry Scotti con la nipotina Virginia riesce a scaldarci il cuore! ?? - _mortaccitua : ho appena realizzato che gerry scotti non è il suo nome ma lo pseudonimo di virgionio scotti, chiedetemi come sto - occhio_notizie : Gerry Scotti in versione nonno: la prima foto con la nipotina #gerryscotti - VanityFairIt : Il conduttore tv ha postato su Instagram una foto mentre tiene per mano l'adorata nipotina Virginia, la quale ha da… - DonnaGlamour : Gerry Scotti e la felicità di essere nonno: la prima foto con la nipote -