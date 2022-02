Georgia e Moldovia Fino a punto si spingerà Putin

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo aver negato per mesi che l’ammassamento delle truppe ai confini ucraini fosse un piano di invasione, il presidente Vladimirha prima ordinato martedì alle Forze armate russe di posizionarsi come missione di peacekeeping nei territori separatisti di Donetsk e Luhansk, e poi giovedì di lanciare un’invasione di terra che sembra puntare verso Kiev. La mossa disi inserisce in un recente modello di operazioni militari russe studiate per sottomettere i vicini e contrastare le loro aspirazioni verso l’Occidente. Azioni che si combinano con le necessità dell’autocrate russo di spingere la narrazione costruita per interessi di carattere interno (mantenere la presa sul potere) e per ragioni connesse di tipo esterno (bloccare la potenzialità di qualsiasi ulteriore espansione verso est della Nato), per poter ricostruire la sfera di influenza lungo ...