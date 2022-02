Genoa-Inter, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di venerdì 25 febbraio 2022) Genoa-Inter è ospitata questa sera dalle 21.00 al “Ferraris”, in occasione della 27a giornata del campionato di Serie A 21.22. La formazione rossoblu, con grandi problemi di classifica, si gioca le proprie chance contro la squadra nerazzurra, “costretta” a vincere per non concedere ulteriore terreno al Milan e per evitare di essere superata dal Napoli. Così le probabili formazioni della gara. Statistiche e curiosità di Genoa-Inter La formazione ligure, attardata in classifica con soli 16 punti dopo le prime 26 giornate (1 vittoria, 13 pareggi, 12 sconfitte), si trova al momento in penultima posizione. Dopo la pesantissima sconfitta subita in trasferta contro la Fiorentina (6-0), i rossoblu hanno pareggiato i successivi 4 incontri di campionato (Udinese, Roma, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)è ospitata questa sera dalle 21.00 al “Ferraris”, in occasione della 27a giornata del campionato diA 21.22. La formazione rossoblu, con grandi problemi di classifica, si gioca le proprie chance contro la squadra nerazzurra, “costretta” a vincere per non concedere ulteriore terreno al Milan e per evitare di essere superata dal Napoli. Così ledella gara. Statistiche e curiosità diLa formazione ligure, attardata in classifica con soli 16 punti dopo le prime 26 giornate (1 vittoria, 13 pareggi, 12 sconfitte), si trova al momento in penultima posizione. Dopo la pesantissima sconfitta subita in trasferta contro la Fiorentina (6-0), i rossoblu hanno pareggiato i successivi 4 incontri di campionato (Udinese, Roma, ...

Advertising

Nicola89144151 : 21:00 Genoa - Inter (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e 4K; Marinozzi e Orsi) - buoncalcio : #GenoaInter, i precedenti: rossoblu non segnano ai nerazzurri al Ferraris da oltre 300' - bergomifabio : GENOA-INTER CON GLI 11 TITOLARI. MILAN-UDINESE, SCUDETTO E INZAGHI, LE C... - internewsit : Inter, col Genoa gli attaccanti hanno qualcosa in più da dimostrare - - _intermagazine : Genoa-Inter e i numeri che non ti aspetti: rossoblu meglio dei nerazzurri nelle ultime tre uscite -