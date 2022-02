Genoa-Inter LIVE | Inzaghi tiene fuori Lautaro e Skriniar | Dzeko ok

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L'scottata dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo fa visita alpenultimo in classifica per ritrovare il sorriso: alle...

Advertising

DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Inter: le formazioni ufficiali delle due squadre - Cosma74 : Me ne assumo la responsabilità. Parere mio strettamente personale. Scelta del cazzo. Doveva assolutamente giocare L… - sportli26181512 : Genoa-Inter LIVE: Inzaghi tiene fuori Lautaro e Skriniar, Blessin rinuncia a Destro: L'Inter scottata dalla sconfit… - sportli26181512 : Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: torna Brozovic, fuori Skriniar e Lautaro: Ecco le formazioni ufficiali di Gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter

DIRETTA: GLI ALLENATORI Mentre si avvicina la diretta di, spendiamo qualche parola in più sui due allenatori, Alexander Blessin e Simone Inzaghi. Il tedesco non sta sfigurando: ......30 Perugia - Trentino Rosa 3 - 2 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Monza - Vibo Valentia 0 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Fiorentina - Atalanta 1 - 0 15:00 Venezia -1 - 1 18:00- Sassuolo 0 - 2 20:45 ...SERIE A - Le scelte di Alexander Blessin e Simone Inzaghi per il match di Marassi valido per la 27esima giornata. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Arbitra l'incontro Daniele Chiffi della sezione di ...La diretta TV di Genoa-Inter sarà trasmessa su Dazn e Sky Sport. La diretta inizierà alle ore 21.00. Ricordiamo, inoltre, che la partita Genoa-Inter sarà visibile in streaming sulle Smart Tv di ultima ...