Genoa-Inter 0-0, fallito sorpasso per i nerazzurri (Di sabato 26 febbraio 2022) L'Inter non approfitta del pari casalingo del Milan contro l'Udinese e non riesce a battere il Genoa nella trasferta di Marassi chiudendo il match senza reti: 0-0. L`Inter fa la partita ma si scontra con un avversario molto attento ed organizzato. Nel primo tempo Melegoni mette paura ad Handanovic. Nella ripresa D'Ambrosio colpisce la traversa dagli sviluppi di un angolo. Nel finale una chance per Lautaro ben contrastato da Ostigard. Finisce 0-0, Inter sempre a -2 dal Milan ma con una gara in meno. Genoa a 1727esima GIORNATA: Milan-Udinese 1-1, Genoa-Inter 0-0, Salernitana-Bologna sabato 26 ore 15.00, Empoli-Juventus ore 18.00, Sassuolo-Fiorentina ore 20.45, Torino-Cagliari domenica 27 ore 12.30, Verona-Venezia ore 15.00, Spezia-Roma ore 18.00, Lazio-Napoli ore 20.45, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 febbraio 2022) L'non approfitta del pari casalingo del Milan contro l'Udinese e non riesce a battere ilnella trasferta di Marassi chiudendo il match senza reti: 0-0. L`fa la partita ma si scontra con un avversario molto attento ed organizzato. Nel primo tempo Melegoni mette paura ad Handanovic. Nella ripresa D'Ambrosio colpisce la traversa dagli sviluppi di un angolo. Nel finale una chance per Lautaro ben contrastato da Ostigard. Finisce 0-0,sempre a -2 dal Milan ma con una gara in meno.a 1727esima GIORNATA: Milan-Udinese 1-1,0-0, Salernitana-Bologna sabato 26 ore 15.00, Empoli-Juventus ore 18.00, Sassuolo-Fiorentina ore 20.45, Torino-Cagliari domenica 27 ore 12.30, Verona-Venezia ore 15.00, Spezia-Roma ore 18.00, Lazio-Napoli ore 20.45, ...

Advertising

capuanogio : Tra #Sassuolo e #Genoa l'#Inter ha tirato complessivamente 50 volte verso la porta avversaria senza segnare - Inter : ??? | MISTER ??? 'Ci è mancato l'episodio' ?? - Inter : ??? | D'AMBROSIO ?? @ddambrosio: 'Puntiamo sempre alla vittoria, ma chi non soffre non vince' ?? - Emilio45239866 : @Torrenapoli1 Mi rivolgo a tutte quelle persone che hanno massacrato il Napoli dopo Cagliari. Avete visto Genoa/In… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: l'INTER nelle due partite con Sassuolo e Genoa ha totalizzato 50 Tiri (9 in porta, 1 legno) segnando 0 gol. È il… -