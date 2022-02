Gdf Messina: maxi truffa assegno sociale: sequestrati oltre 200 mila euro VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare reale, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica peloritana, sottoponendo a sequestro oltre 200.000 euro nei confronti di sette soggetti di origini siciliane, ritenuti responsabili, secondo ipotesi d’accusa, di aver indebitamente percepito, negli anni, il cd. “assegno sociale”, erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza sociale.Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Taormina e coordinate dalle Procura della Repubblica di Messina, si inquadrano nell’ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022)– I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare reale, emesso dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica peloritana, sottoponendo a sequestro200.000nei confronti di sette soggetti di origini siciliane, ritenuti responsabili, secondo ipotesi d’accusa, di aver indebitamente percepito, negli anni, il cd. “”, erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza.Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Taormina e coordinate dalle Procura della Repubblica di, si inquadrano nell’ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e ...

Damiano_Pagani : RT @GDF: Connazionali emigrati da anni fingono di risiedere in Italia per beneficiare dell’”assegno sociale”. #GDF #Messina individua maxi… - quotidianodirg : #Sicilia #assegnosociale Gdf Messina: maxi truffa assegno sociale: sequestrati oltre 200 mila euro VIDEO… - RuggeroCapretti : RT @GDF: Connazionali emigrati da anni fingono di risiedere in Italia per beneficiare dell’”assegno sociale”. #GDF #Messina individua maxi… - GDF : Connazionali emigrati da anni fingono di risiedere in Italia per beneficiare dell’”assegno sociale”. #GDF #Messina… - larampait : (VIDEO) Emigrati da anni, fingono di risiedere in Italia per beneficiare dell’#assegnosociale | #25febbraio -