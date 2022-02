“Gare cancellate”: Guerra in Ucraina, ennesima mossa dal mondo dallo Sport (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ arrivata un’altra reazione da parte del mondo dello Sport all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Dopo l’invasione di ieri dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, l’Europa è ritornata ad avere al suo interno una Guerra. Un evento così importante non poteva non avere delle conseguenze anche nel mondo dello Sport. In mattinata si sono susseguite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ arrivata un’altra reazione da parte deldelloall’invasione dell’da parte dell’esercito russo. Dopo l’invasione di ieri dell’da parte dell’esercito russo, l’Europa è ritornata ad avere al suo interno una. Un evento così importante non poteva non avere delle conseguenze anche neldello. In mattinata si sono susseguite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sami_hater : @DanieleStampeg2 però dovresti sapere benissimo che non funziona cosi o piu della metà delle gare sarebbero cancellate - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Conflitto in Ucraina, la FIS ha deciso: cancellate tutte le gare in programma in Russia - FondoItalia : Conflitto in Ucraina, la FIS ha deciso: cancellate tutte le gare in programma in Russia - Luca_Monta_ : ? Cancellate tutte le gare FIS previste in Russia, con l'obiettivo di recuperarle in un'altra località. ? CdM ski… - RiccardoRoversi : Coppa del mondo di #Skicross a Sunny Valley, #Russia: tutte le squadre si sono ritirate, #Italia compresa. Solo la… -