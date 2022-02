Francesco Totti e Ilary Blasi coppia aperta | stanno insieme ma hanno altre relazioni? Parla un amico di famiglia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La crisi matrimoniale fraè finita in poche ore sulla bocca di tutti: alcuni suggeriscono che i due vivano in unae abbiano. Ma è vero? Are è undi… Leggi anche: Marica Pellegrinelli, dopo Eros Ramazzotti, ha un nuovo fidanzato: chi è...

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - romanewseu : Francesco gestisce la parte immobiliare e Ilary quella sull’immagine: la divisione milionaria della famiglia Totti… - thewhitefly_ : @angy52 Mai detto ne pensato che Mourinho garantisse spettacolo, a differenza de chi crede di vederlo nelle squadre… -

Buono, ma non fesso. Indole che potrebbe tornargli utile in un'eventuale separazione, inizia così il pezzo del Messaggero, a firma di Alessandro Catapano e Rosario Dimito, sull'ex capitano della Roma e ...Sembra che dopo la presunta crisi tra Ilary Blasi e, smentita solo dopo più di 24 ore dalla diffusione del gossip, un'altra delle coppie più famose e amate del mondo dello showbiz abbia fatto mormorare il mondo della cronaca rosa. Si ...La crisi matrimoniale fra Ilary Blasi e Francesco Totti è finita in poche ore sulla bocca di tutti: alcuni suggeriscono che i due vivano in una coppia aperta e abbiano altre relazioni. Ma è vero? A pa ...Il pr romano conferma che sarebbe dovuto partire alla volta delle Honduras, nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi ...