Francesca Michielin alla guida di Effetto Terra su Sky: ecco tutti i dettagli (Di venerdì 25 febbraio 2022) A partire dal 6 marzo 2022, Francesca Michielin debutterà alla guida di un nuovo programma in onda su Sky, chiamato Effetto Terra. Esso sarò disponibile sui canali Sky Nature (ai tasti 124 e 404 del telecomando) e anche on demand e in streaming su NOW. Come è facile intuire dal nome del programma, esso è incentrato sulla tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Vediamo, dunque, quali sono tutte le informazioni trapelate sull’argomento. In che consiste il nuovo programma di Francesca Michielin Effetto Terra Effetto Terra è il nuovo programma condotto dalla cantante Francesca Michielin. che andrà in onda su Sky a partire dal 6 marzo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 25 febbraio 2022) A partire dal 6 marzo 2022,debutteràdi un nuovo programma in onda su Sky, chiamato. Esso sarò disponibile sui canali Sky Nature (ai tasti 124 e 404 del telecomando) e anche on demand e in streaming su NOW. Come è facile intuire dal nome del programma, esso è incentrato sulla tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Vediamo, dunque, quali sono tutte le informazioni trapelate sull’argomento. In che consiste il nuovo programma diè il nuovo programma condotto dcantante. che andrà in onda su Sky a partire dal 6 marzo ...

Advertising

RadioItalia : Congratulazioni alla Dottoressa Michielin! ???? Francesca Michielin si è laureata in canto jazz al Conservatorio!… - soundofmusic26 : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… - iliveforitt : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… - vojdcesaree : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… - lunaticgoodlove : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… -