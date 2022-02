Fosca Innocenti | le anticipazioni delle quarta puntata

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Questa sera, su Canale 5 andrà in onda la secondadella nuova serie targata Mediaset,, che vanta come protagonista Vanessa Incontrada. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima, che verrà trasmessa venerdì 25 febbraio. “Una dignitosa sepoltura” Don Rocco viene ucciso: a trovare il corpo è una giovane clandestina. Il delitto portaad indagare nella comunità parrocchiale. Al funerale partecipano tutti, anche Greta, ex prostituta che viveva nella canonica. Trae Cosimo c’è tensione. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

AnnaMancini81 : Fosca Innocenti terza puntata Canale 5 – trama, cast, anticipazioni - Nazione_Arezzo : Fosca Innocenti, la terza puntata stasera in prima serata - F1Carcarla : Quando sento la pubblicità di Fosca Innocenti che dice 'è stata in quel capanno, ho sentito l'odore della sua crema… - Frapsfraps : Ma che nome è Fosca Innocenti? #GFVIP - MusicStarStaff : CS_Penultima puntata di “Fosca Innocenti” -

Ultime Notizie dalla rete : Fosca Innocenti

Tiziana Lupi La celebre piazza Grande, le vie del centro storico, il casale in campagna... La fiction "" con Vanessa Incontrada ci appassiona per le indagini ma anche per i luoghi (quasi tutti in Toscana) dove è stata girata. Scopriamoli insieme. I luoghi di "" La ...Francesco Arca è attualmente in onda ogni venerdì sera su Canale 5 in '', la fiction dove veste i panni di Cosimo, il migliore amico della protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada . Avere la possibilità di girare questa serie ha rappresentato per ...Chi è Simon Grechi, Marcello di Fosca Innocenti? Simon Grechi arriva quasi a sorpresa nel cast di Fosca Innocenti, la serie TV di Canale 5, che vede Vanessa Incontrada nel ruolo della protagonista ...Fosca Innocenti stasera terza puntata su Canale 5: quante puntate sono, episodi, calendario, quando finisce, quando va in onda?