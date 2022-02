Fosca Innocenti: le anticipazioni delle quarta puntata (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questa sera, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova serie targata Mediaset, Fosca Innocenti, che vanta come protagonista Vanessa Incontrada. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata, che verrà trasmessa venerdì 25 febbraio. “Una dignitosa sepoltura” Don Rocco viene ucciso: a trovare il corpo è una giovane clandestina. Il delitto porta Fosca ad indagare nella comunità parrocchiale. Al funerale partecipano tutti, anche Greta, ex prostituta che viveva nella canonica. Tra Fosca e Cosimo c’è tensione. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questa sera, su Canale 5 andrà in onda la secondadella nuova serie targata Mediaset,, che vanta come protagonista Vanessa Incontrada. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima, che verrà trasmessa venerdì 25 febbraio. “Una dignitosa sepoltura” Don Rocco viene ucciso: a trovare il corpo è una giovane clandestina. Il delitto portaad indagare nella comunità parrocchiale. Al funerale partecipano tutti, anche Greta, ex prostituta che viveva nella canonica. Trae Cosimo c’è tensione. Segui ZON.IT su Google News.

