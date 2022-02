Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata 4 marzo 2022: trama episodi, come finisce la serie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha debuttato diverse settimane fa, ma Fosca Innocenti, la nuova serie targata ‘Mediaset’, sta appassionando milioni di telespettatori. Tra misteri, gialli da risolvere e storie d’amore, la fiction è giunta al capolinea e venerdì 4 marzo, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata: cosa succederà ai protagonisti? Cosimo partirà davvero per New York? Fosca Innocenti: trama episodi dell’ultima puntata Nell’ultima puntata di Fosca Innocenti, in onda venerdì 4 marzo, tutta l’attenzione sarà rivolta sull’omicidio di un sacerdote, che porterà la poliziotta a indagare su una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha debuttato diverse settimane fa, ma, la nuovatargata ‘Mediaset’, sta appassionando milioni di telespettatori. Tra misteri, gialli da risolvere e storie d’amore, la fiction è giunta al capolinea e venerdì 4, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’e imperdibile: cosa succederà ai protagonisti? Cosimo partirà davvero per New York?dell’Nell’di, in onda venerdì 4, tutta l’attenzione sarà rivolta sull’omicidio di un sacerdote, che porterà la poliziotta a indagare su una ...

Advertising

CorriereCitta : Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata 4 marzo 2022: trama episodi, come finisce la serie #foscainnocenti - GmFabrizio : RT @DanieleMignardi: Questa sera FOSCA INNOCENTI è su #Canale5 in prima serata con il terzo appuntamento. ???? #FoscaInnocenti #VanessaIncont… - sensodelpudore : Fosca Innocenti > Criminal Minds, CSI Vegas, Miami e NY - sensodelpudore : Eccoci anche oggi i soliti 3/4 a seguire Fosca Innocenti - alvi_holmes : Mia madre sta guardando Fosca Innocenti, non passa il reverse bechdel test sto volando altissimo -