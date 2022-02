Formula 1, Haas cancella lo sponsor russo: in bilico anche Nikita Mazepin (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra in Ucraina infuria. L’esercito russo è entrato a Kiev ed i combattimenti tra i due eserciti stanno producendo diverse perdite di vite umane. L’aggressione del Governo di Vladimir Putin ha suscito lo sdegno di parte del mondo, in ogni campo. Nonostante nelle ultime ore sia maturata la possibilità di un incontro delle due delegazioni antagoniste a Minsk (Bielorussia), la posizione della Russia non è ben vista da diversi soggetti. Dopo le prese di posizione nel mondo del calcio, anche la Formula 1 ha prodotto le prime decisioni anti-russe: la FIA ha cancellato il Gran Premio di Sochi, mentre l’Haas ha tolto lo sponsor bolscevico dalla vettura e sta seriamente valutando la posizione del pilota (russo) Nikita Mazepin. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra in Ucraina infuria. L’esercitoè entrato a Kiev ed i combattimenti tra i due eserciti stanno producendo diverse perdite di vite umane. L’aggressione del Governo di Vladimir Putin ha suscito lo sdegno di parte del mondo, in ogni campo. Nonostante nelle ultime ore sia maturata la possibilità di un incontro delle due delegazioni antagoniste a Minsk (Bielorussia), la posizione della Russia non è ben vista da diversi soggetti. Dopo le prese di posizione nel mondo del calcio,la1 ha prodotto le prime decisioni anti-russe: la FIA hato il Gran Premio di Sochi, mentre l’ha tolto lobolscevico dalla vettura e sta seriamente valutando la posizione del pilota (. ...

