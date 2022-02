Fontana: da lunedì 28 la Lombardia sarà in zona bianca (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «L’incidenza dei nuovi casi di Covid al 7,5% sotto la media nazionale, grazie a lombardi». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente della Regione, Attilio: «L’incidenza dei nuovi casi di Covid al 7,5% sotto la media nazionale, grazie a lombardi».

Advertising

malpensa24 : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, conferma che da lunedì prossimo la #Lombardia torna in zona… - IlNuovoTorrazzo : Covid. Fontana: 'Da lunedì Lombardia in zona bianca' - lifestyleblogit : Covid, Fontana: 'Lombardia in zona bianca da lunedì' - - ParliamoDiNews : Covid: Fontana, da lunedì Lombardia in zona bianca – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid, Fontana: 'Lombardia in zona bianca da lunedì': (Adnkronos) - 'Percentuale di positivi sotto la media nazionale, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana lunedì Lira ed euro vent'anni dopo, da lunedì le celebrazioni ... si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le "Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l'Euro" con molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione, dalla Fontana di ...

Conclusi e in corso diversi interventi di sistemazione di pavimentazioni stradali Sempre da lunedì 28 è programmata la sistemazione della pavimentazione del tratto di via ...meteorologiche) verrà eseguita inoltre la sistemazione della pavimentazione bituminosa di via Fontana e di ...

Covid, Fontana: "Lombardia in zona bianca da lunedì" Adnkronos Visualizza la copertura completa su Google News ... si inaugurano28 febbraio, a partire dalle 12 le "Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l'Euro" con molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione, dalladi ...Sempre da28 è programmata la sistemazione della pavimentazione del tratto di via ...meteorologiche) verrà eseguita inoltre la sistemazione della pavimentazione bituminosa di viae di ...