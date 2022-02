Fondazione Open | Renzi | “Procura Genova chiede subito di archiviare mia denuncia pm”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Apprendo dalle agenzie di stampa che ladiavrebbe iscritto nel registro degli indagati e contestualmente chiesto l’archiviazione per i magistrati Creazzo, Turco e Nastasiti dal sottoscritto per violazione dell’articolo 68Cost, della Legge 140/2003 e ai sensi dell’articolo 323 codice penale”. Così Matteoin una nota. “Mi congratulo con ladiche in poco più di una settimana ha trovato il tempo di leggere le novanta pagine dellae ha dato risposta tempestiva come sempre dovrebbe essere fatto davanti alle istanze dei cittadini. Anche a me è capitato di essere iscritto nel registro degli indagati – proprio a Firenze – e poi archiviato ma dopo ben 17 mesi di tempo”. “Se...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open, la procura di Genova chiede subito l’archiviazione della denuncia di Renzi ai tre pubblici ministe… - Open_gol : La procura di Genova chiede l'archiviazione per i pm di Firenze - Adnkronos : #Renzi: 'La Cassazione per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze'. - AlfaroliMarco : RT @petergomezblog: Fondazione Open, la procura di Genova chiede subito l’archiviazione della denuncia di Renzi ai tre pubblici ministeri d… - pamy12001 : RT @petergomezblog: Fondazione Open, la procura di Genova chiede subito l’archiviazione della denuncia di Renzi ai tre pubblici ministeri d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Open

"Mi congratulo per tempestività. Anche a me è capitato di essere archiviato ma dopo ben 17 mesi" "Apprendo dalle agenzie di stampa che la procura di Genova avrebbe iscritto nel registro degli indagati ...L'iniziativa promossa dalla'Ampioraggio' e sperimentata già nel 2017 , in occasione del ... Il Format prevede call diinnovation gestite con tavoli di lavoro nei quali sono coinvolti i ...che dell’aggiunto Luca Turco e del pm Antonino Nastasi, i colleghi di Firenze non avrebbero commesso alcun illecito penale durante la fase delle indagini sulla Fondazione Open.Il leader di Italia Viva: "La procura archivia la mia denuncia ai pm in 10 giorni. Per me ci sono voluti 17 mesi" ...