Foggia e provincia, quindici arresti: sequestri di droga, armi, veicoli rubati, denaro Guardia di finanza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Prosegue senza sosta l’azione sinergica delle forze di polizia in provincia di Foggia con una ulteriore operazione anticrimine ad “Alto Impatto”. Quest’oggi e nei giorni immediatamente precedenti, circa 160 operatori delle forze dell’ordine appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di finanza, hanno controllato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, accurati controlli e posti di blocco. Nell’articolato dispositivo di prevenzione sono stati impiegati reparti speciali, unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, equipaggi elitrasportati, operatori specialisti in indagini scientifiche e reparti specializzati nei controlli su strada e nelle aeree rurali. A seguito della ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Prosegue senza sosta l’azione sinergica delle forze di polizia indicon una ulteriore operazione anticrimine ad “Alto Impatto”. Quest’oggi e nei giorni immediatamente precedenti, circa 160 operatori delle forze dell’ordine appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alladi, hanno controllato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, accurati controlli e posti di blocco. Nell’articolato dispositivo di prevenzione sono stati impiegati reparti speciali, unità cinofile antied antiesplosivo, equipaggi elitrasportati, operatori specialisti in indagini scientifiche e reparti specializzati nei controlli su strada e nelle aeree rurali. A seguito della ...

NoiNotizie : #Foggia e provincia, quindici arresti: sequestri di droga, armi, veicoli rubati, denaro. Operazione @GDF - ilSipontinoNet : ?? Panico in provincia di Foggia scaffali vuoti e distributori senza benzina???? - Il__Ross : RT @Unavoltanera: Anche a Miami provincia di Foggia le 12:21 #perdire - Gigithebeast1 : RT @Unavoltanera: Anche a Miami provincia di Foggia le 12:21 #perdire - Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: Distributori a secco, supermercati in difficoltà in provincia di #Foggia per lo #sciopero dei 'bisonti' contro il caro… -