Florovivaismo | costi di produzione insostenibili | il 30% delle Pmi rischia la chiusura Servono serre green

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Controdiper l’impennata dei prezzimaterie prime e, soprattutto, per il caro energia, serve accelerare l’ammodernamento della coltivazione floricola in serra che, sul territorio nazionale, è rappresentata da quasi il 50% della superficie totale del settore che è di circa 30 mila ettari. Così, non solo si avvia una reale transizione ecologica delitaliano puntando sulle energie rinnovabili, ma si scongiura il rischio “switch-off” per il 30%24 mila aziende del settore, uscite già penalizzate da due anni di pandemia. Sono queste le sollecitazioni di Cia con l’Associazione Florovivaisti Italiani, lanciate a Milano dal convegno promosso a Myplant & Garden 2022 per cogliere le opportunità di Pnrr eDeal Ue ...

Florovivaismo costi

«Sono altissimi oggi i costi per produrre in serra riscaldata, a causa aumenti esponenziali dei costi di produzione, le bollette elettriche in primis, ma anche quelli degli imballaggi e dei concimi, c ...