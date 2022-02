Fiumicino | nuove scadenze per il pagamento della Tari

(Di venerdì 25 febbraio 2022)– “È stata votata all’unanimità in Consiglio comunale la proposta che stabilisceper ilper le utenze domestiche e non domestiche, ovvero al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Anna Maria Anselmi. “È stata infine prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di riduzionestessa al 15 marzo 2022 e l’eventuale perfezionamento delle domande presentate nei termini ma non complete, per cause non imputabili al contribuente, entro il 31 marzo 2022?. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

ilfaroonline : McDonald’s: 330 nuove assunzioni a Fiumicino, Ostia, Ladispoli, Civitavecchia e altre città della provincia di Roma - zazoomblog : Sport a Fiumicino Severini: “Al Nord mancano gli impianti. Presentato un Odg per nuove strutture e Polo Natatorio”… - ilfaroonline : Sport a Fiumicino, Severini: “Al Nord mancano gli impianti. Presentato un Odg per nuove strutture e Polo Natatorio” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino nuove

I dettagli Il progetto prevede a nord della foce del canale di- nello specchio acqueo ... mediante opere di imbonimento a mare, verranno create banchine e piazzali per svolgere le...... IN ESTERNA CODE TRA ROMA -E VIA DEL MARE E PIU' AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E ...ALL'ALTEZZA DI SANT'ALESSANDRO E COLLEVERDE E PIU' AVANTI DA VIA MONTE BIANCO A VIE DELLE VIGNE...Fiumicino – “È stata votata all’unanimità in Consiglio comunale la proposta che stabilisce nuove scadenze per il pagamento della Tari per le utenze domestiche e non domestiche, ovvero al 31 maggio, 31 ...Colpo ai narcos di #Marano: la polizia ha fatto irruzione insieme con la Guardia di Finanza in una villetta di via Belvedere e ha arrestato due noti pregiudicati mentre un terzo è stato denunciato ...