Fiumicino | la Lega commissaria il direttivo locale Poggio delusa | “Me ne vado”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 febbraio 2022)– Laperde pezzi ae dal comitato regionale arriva ilmento del. Ad annunciarlo,, è Federica: “Ieri sera ho ricevuto una chiamata grottesca. LaLazio ci ha comunicato la sua intenzione dire il. Una scelta talmente grave da non permettermi più di rimanere in questa casa che non riconosco più mia e di avere alcun tipo di ripensamento”. “Al coordinatore Giuseppe Picciano e a tutto ilva la mia immensa gratitudine per il lavoro svolto in questi anni. Purtroppo in questo partito, ormai lacerato da insulse guerre intestine, non contano più valori e qualità ma ...