Fiumicino, la Lega commissaria il direttivo locale. E per risposta si dimettono tutti, compresa la consigliera (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bagarre politica all'interno della Lega a Fiumicino, dove il direttivo locale si è dimesso a fronte della decisione da parte della segreteria regionale di commissariare la sede locale. A darne notizia la consigliera comunale, ormai ex Lega, Federica Poggio. "Ieri sera ho ricevuto una chiamata grottesca – dichiara – La Lega Lazio ci ha comunicato la sua intenzione di commissariare il direttivo locale. Una scelta talmente grave da non permettermi più di rimanere in questa casa che non riconosco più mia". La consigliera sostiene di non avere "alcun tipo di ripensamento" e, dopo aver ringraziato il coordinatore Giuseppe Picciano e tutto il direttivo, parte ...

