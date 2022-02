Firenze | Nardella al Forum del Mediterraneo | ' Attrezziamoci per l' emergenza umanitaria in Ucraina'

Advertising

fattoquotidiano : Il convegno “Mediterraneo frontiera di pace”: un tempo il padrone di casa era La Pira, ora Nardella; il primo requi… - giornalecomuni : RT @AnciDigitale: Nardella: “Russia ponga fine alla guerra e apra al negoziato. Diplomazia delle città come La Pira”. Lo ha detto il sindac… - AnciDigitale : Nardella: “Russia ponga fine alla guerra e apra al negoziato. Diplomazia delle città come La Pira”. Lo ha detto il… - cercoiltuovolto : Saluto del Sindaco di Firenze Dario Nardella al Forum dei Sindaci del Mediterraneo - 055firenze : Convegno dei Sindaci del Mediterraneo a #Firenze, @DarioNardella scrive ai sindaci di #Kiev e #Mosca… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Nardella

La terza giornata del Forum del Mediterraneo è stata aperta dal saluto del sindaco diDario. In Palazzo Vecchio, il primo cittadino di, ha voluto salutare calorosamente la città di Kiev e lanciare un appello all'Unione europea . Leggi anche >, l'...... ha chiesto immediatamente il sindaco diDarioricordando il gemellaggio con Kiev che la città ha dal 1966. Prima di lui, ad aprire la giornata, aveva parlato il cardinale Gualtiero ...Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aprendo oggi a Palazzo Vecchio l’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, che si svolge parallelamente a quello dei vescovi nel Convento ...Oggi, ha sottolineato il sindaco Dario Nardella, «è come se il Mare Nostro si trovasse a Firenze. Il Mediterraneo non come luogo geografico, ma come luogo dello spirito, della cultura».