Firenze, il Forum del Mediterraneo si dimentica delle donne: solo 7 su 65 a Palazzo... (Di venerdì 25 febbraio 2022) Possibile che anche al grande tavolo del Mediterraneo di pace 2022 in corso a Firenze, si sarebbero dovute prevedere le quote rosa? Evidentemente sì, se si guardano i numeri: sette su sessantacinque. ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Possibile che anche al grande tavolo deldi pace 2022 in corso a, si sarebbero dovute prevedere le quote rosa? Evidentemente sì, se si guardano i numeri: sette su sessantacinque. ...

Advertising

cercoiltuovolto : Saluto del Sindaco di Firenze Dario Nardella al Forum dei Sindaci del Mediterraneo - intoscana : Si apre con un minuto di silenzio per le prime vittime della guerra in Ucraina il forum dei sindaci del Mediterrane… - casarinale58 : RT @TgrRaiToscana: Annullata la visita di Papa Francesco a Firenze. Un dolore al ginocchio lo costringe a rimanere a riposo - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Annullata la visita di Papa Francesco a Firenze. Un dolore al ginocchio lo costringe a rimanere a riposo - CorriereToscano : #Firenze appello dei sindaci del #Mediterraneo ai sindaci di #Mosca e #Kiev per il cessate il fuoco @UCSCEI… -