Fiorentina | è esplosa la Piatek-mania | il polacco nuovo idolo dei tifosi viola

(Di venerdì 25 febbraio 2022)ha convinto tutti alla. Ihanno trovato il loroA Firenze, come riportato da La Repubblica, èla. Vlahovic è già stato dimenticato, grazie alle ottime prestazioni dell’attaccante che fino a questo momento a messo a segno cinque gol; con la media di uno ogni 77?. Ora ilnon gioca più solo nell’area di rigore, ma arretra per giocare con i compagni, fare sponde e legare il gioco. Un giocatoredella tifoseria, che cerca il riscatto a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : A Firenze tutti pazzi per #Piatek -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina esplosa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Piatek ha convinto tutti alla. I tifosi viola hanno trovato il loro nuovo idolo A Firenze, come riportato da La Repubblica, èla Piatek - mania. Vlahovic è già stato dimenticato, grazie alle ottime prestazioni ......che è arrivata alla semifinale della Coppa Italia battendo l'Atalanta. 3 - 2 per i viola che nel finale hanno ribaltato la partita. Clamorosa la rete di Milenkovic al 93', ed èla ...A Firenze, come riportato da La Repubblica, è esplosa la Piatek-mania. Vlahovic è già stato dimenticato, grazie alle ottime prestazioni dell’attaccante che fino a questo momento a messo a segno cinque ...La Fiorentina ha trova il suo nuovo finalizzatore e in città è letteralmente esplosa la Piatek-mania. Doveva essere un colpo per permettere a Vlahovic di poter staccare ogni tanto ...