"Finita l'era delle illusioni". Il premier polacco avverte l'Europa: non saremo più al sicuro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle forze russe e di Vladimir Putin. Nel mirino c'è Kiev, la capitale: le autorità locali hanno invitato i civili a nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni. Ore 16.57 - premier polacco, "Ue abbandoni illusioni sulla Russia" E' tempo che l'Occidente abbandoni l'illusione che il mondo possa essere sicuro senza sforzi, perché la pace è qualcosa per cui bisogna combattere. Lo ha scritto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, per il quotidiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzataforze russe e di Vladimir Putin. Nel mirino c'è Kiev, la capitale: le autorità locali hanno invitato i civili a nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni. Ore 16.57 -, "Ue abbandonisulla Russia" E' tempo che l'Occidente abbandoni l'illusione che il mondo possa esseresenza sforzi, perché la pace è qualcosa per cui bisogna combattere. Lo ha scritto il, Mateusz Morawiecki, per il quotidiano ...

