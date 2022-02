Finale Champions League | Shirokov | «La decisione resta un mistero»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex giocatore di Cska e Zenit,, ha parlato delladell’UEFA di spostare la sede delladiL’ex giocatore di Cska e Zenit,, ha parlato delladell’UEFA di spostare la sede delladi. Le sue parole a Sport Express: «Per me è unil motivo per cui hanno deciso di spostare lada San Pietroburgo. È necessario chiedere agli organizzatori perché è stata presa una tale. La Francia avrà tempo sufficiente per prepararsi alla? Qui era pronto L'articolo proviene da Calcio News 24.

Così Evelina, membro del Board Uefa e del Consiglio Fifa, sullo spostamento della finale da Kiev a Parigi. "Siamo tutti colpiti da questa situazione; la Uefa ha specificato di essere un ..." Il Cremlino venerdì ha dichiarato di essersi rammaricato per la decisione della UEFA di spostare la finale di Champions League di quest'anno da San Pietroburgo a Parigi sulla scia dell'invasione russa ... Sulla scelta dell'UEFA di spostare la sede della Champions League, The Independent ha fornito la motivazione della scelta di Parigi Secondo il quotidiano The Independent, la scelta dello spostamento ...